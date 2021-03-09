На Ставрополье стартует сетевой флешмоб "Крымская палитра"

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, Ставропольская краевая библиотека им. М. Ю. Лермонтова проведет общекраевой сетевой фотофлешмоб "Крымская палитра".

Участником мероприятия может стать каждый, для этого необходимо опубликовать в соцсетях самое памятное фото из путешествий по разным уголкам Крыма с хештегом #Крымскаяпалитра. К фото нужно приложить очерк о путешествии.

Виртуальный променад по интересным местам Крымского полуострова стартует 11 марта и продлится до 18 марта.