Два музыкальных фестиваля пройдут в Коктебеле в августе

Стали известны даты проведения фестивалей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в 2021 году.

Фестиваль джаза намечен на 20-22 августа, рэп-фестиваль состоится 24 августа.

"По праву наши фестивали из года в год становятся ярчайшим международным культурным событием полуострова, даря своим слушателям невероятный сплав музыкальной и природной энергий. Для своих гостей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel готовят сюрпризы этим летом, уверен, их афиши никого не разочаруют. Август в Коктебеле по традиции будет жарким!" - заверил основатель фестиваля Koktebel JazzParty Дмитрий Киселев.

Впервые фестиваль в Коктебеле прошел в 2003 году. С тех пор каждый год поклонников ждет сюрприз в виде звездных гостей мероприятия. На фестиваль приезжают музыканты со всего света.