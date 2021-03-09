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В Ейске запускают первый на Кубани школьный технопарк "Кванториум"

В Ейске запускают первый на Кубани школьный технопарк &quot;Кванториум&quot;

В Ейске появится первый на территории Краснодарского края школьный технопарк "Кванториум". Здесь школьники узнают азы робототехники и программирования.

Технопарк в Ейске станет третьим в регионе и первым на базе школы. В настоящее время на Кубани "Кванториумы" появились в краснодарском Центре детского и юношеского технического творчества и в Новороссийске.

Для школьников из сельской местности и труднодоступных территорий действуют четыре мобильных технопарка.

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Вестник Кавказа

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