В Ейске запускают первый на Кубани школьный технопарк "Кванториум"

В Ейске появится первый на территории Краснодарского края школьный технопарк "Кванториум". Здесь школьники узнают азы робототехники и программирования.

Технопарк в Ейске станет третьим в регионе и первым на базе школы. В настоящее время на Кубани "Кванториумы" появились в краснодарском Центре детского и юношеского технического творчества и в Новороссийске.

Для школьников из сельской местности и труднодоступных территорий действуют четыре мобильных технопарка.