В Ставропольском крае отметят День православной книги

Ставропольская краевая библиотека им. М. Ю. Лермонтова готовит серию мероприятий, приуроченных ко Дню православной книги.

Праздник отмечается 14 марта, в день, когда увидела свет первая на Руси печатная книга "Апостол", выпущенная благодаря трудам дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

"Фонд отдела редкой книги богат изданиями кирилловского шрифта. Почти все книги имеют свою историю бытования. Каждая обладает индивидуальным старинным переплетом. Буквицы и заставки, гравюры и записи владельцев – все это делает книгу особенной и неповторимой", - говорится в релизе.

Увидеть редкие книги и узнать истории их создания можно 12 марта.