Как восстановить экономики Центральной Азии и Восточной Европы после пандемии

Кризис Covid-19 ударил по секторам экономики, от которых больше всего зависят Европа и Центральная Азия. Экспортеры нефти и газа из Каспийского моря в Среднюю Азию понесли огромные убытки. Emerging Europe пишет, что деньги, поступающие за счет торговых связей с зоной евро, иссякли. В туристических направлениях, от Хорватии до Грузии, опустели аэропорты и отели. В страны с большим оттоком трудовых мигрантов значительно снизились объемы денежных переводов.

Скорее всего, рост возобновится, но в ближайшее десятилетие его темпы будут гораздо более медленными. Больше всего пострадают наиболее уязвимые группы. Только в 2020 году около $6,4 млн человек окажутся за чертой бедности. Каким образом эти страны могут снова встать на ноги, минимизировать последствия глобального кризиса и уберечь своих граждан от бедности? Ответ заключается в создании диверсифицированной экономики - у велосипедиста с запасными покрышками тоже больше шансов финишировать в сложной гонке. В первую очередь упомянутым государствам необходимо позволить частному сектору с его капиталом, инновациями и возможностями создавать рабочие места.

Ускорение цифровой трансформации

Первая цель - ускорение цифровой трансформации. В прошлом году регион стремительно перешел на удаленную работу и онлайн-сервисы. За первые пять месяцев 2020 года цифровая экономика в Центральной и Восточной Европе выросла на 5,3 млрд евро, что эквивалентно 78% роста за весь 2019 год. Больше всего выиграют малые и средние предприятия (МСП), на которых занято почти три четверти рабочей силы региона, но их сдерживает нехватка финансов и передовых технологий. Когда МСП переходит на цифровые технологии, рынки становятся больше, логистика - дешевле, а доходы большинства растут.

Институты финансирования развития, такие как Международная финансовая корпорация (МФК), могут сыграть серьезную роль в этом процессе. Недавно МФК инвестировала в ElCat, ведущего оператора широкополосного доступа в Киргизии, который использует собственную оптоволоконную сеть протяженностью 3500 километров для подключения поставщиков телекоммуникационных услуг и предприятий к интернету. Во-вторых, правительствам необходимо ”озеленить” восстановление. Европа и Центральная Азия используют ископаемое топливо для производства 88% энергии. Переход на чистые источники поможет странам снизить зависимость от сырьевых товаров и нефти и уменьшить объемы выбросов углекислого газа. Среди вышеуказанных стран такой скачок откроет инвестиционные возможности в размере $600 млрд и может привести к созданию 17 млн рабочих мест в течение следующих пяти лет. Возможности безграничны: от электромобилей на Украине до энергоэффективных зданий в Армении.

Государственный и частный сектора должны сотрудничать

Но один лишь рынок чуда не сотворит. Государственные и частные организации должны работать вместе, чтобы изменения случились. Создавая финансовые стимулы для новых участников рынка, устанавливая новые кодексы и правила, правительства могут привлекать инвесторов и проводить реформы, облегчающие ведение бизнеса. Финансовые учреждения помогут развернуть все виды финансирования. Например, Укргазбанк становится первым на Украине банком по климатическому финансированию и уже предоставил своим клиентам ”зеленые” кредиты на сумму миллиард долларов.

Многосторонние банки развития могут сыграть значительную роль в развитии инновационных секторов. В Узбекистане МФК и Всемирный банк вместе с множеством партнеров и правительством страны учредили первое конкурентоспособное государственно-частное партнерство в области энергетики и привлекли частных инвесторов. Созданная в результате солнечная фотоэлектрическая установка будет обеспечивать электричеством более 31 тыс. домашних хозяйств и предотвращать попадание 156 тыс. метрических тонн CO2 в атмосферу каждый год.

Необходимо воспроизвести и масштабировать подобные решения по всему региону. Государства Европы и Центральной Азии обладают огромным человеческим и природным потенциалом и располагают исторической возможностью переосмыслить способы дальнейшего развития. Если им это удастся, кризис Covid-19 может стать важным поворотным моментом на пути к 2030 году. В противном случае их может ожидать повторение нынешней ситуации.