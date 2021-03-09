Госдепартамент подтвердил настрой на борьбу с "Северным потоком-2"

Вашингтон по-прежнему планирует противодействовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

У дипломата попросили прокомментировать призыв ряда конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену разъяснить, почему администрация президента Джо Байдена не ввела санкции против некоторых организаций, занимающихся укладкой газопровода.

"Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток-2", - цитирует Прайса ТАСС.

Он подчеркнул, что Байден так же, как и прежде, "считает это плохой сделкой".