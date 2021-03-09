Столтенберг: НАТО нужно учитывать растущую мощь Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в своем выступлении на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета, что Североатлантическому альянсу необходимо учесть растущую мощь Китая в будущем стратегическом планировании.

"Китай не был упомянут в предыдущей стратегической концепции. Я считаю, что возвышение Китая - определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должна заняться возвышением Китая", - отметил он.

Также Столтенберг обратил внимание на то, что при разработке новой концепции стратегии НАТО необходимо предусмотреть вопросы изменения климата и изменение характера отношений с Россией.

"В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству. Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России", - цитирует его ТАСС.

Глава НАТО также выразил надежду на то, что на следующем саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического альянса согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию.