За ремонт казахстанских дорог будет отвечать технадзор

Власти Казахстана намерены ввести рейтинг технического надзора, который будет действовать при ремонте дорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор, в проведении качественных работ на проекте", - говорится в сообщении.

Власти разработают в рамках госпрограммы "Нурлыжол" систему оценки работы технадзора, который производит контроль строительства и ремонта автомобильных дорог, а также при помощи технических устройств контролирует соблюдение технологии устройства дорожной одежды, на автодорожных проектах в рамках госпрограммы "Нурлыжол", передает "Sputnik Казахстан".

Также будет внедрен механизм привлечения к персональной ответственности технадзора, в том числе законодательно закреплена ответственность в гарантийный период после ремонта дороги не только подрядной организации, но и технадзора, - сказано в сообщении.