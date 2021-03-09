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За ремонт казахстанских дорог будет отвечать технадзор

За ремонт казахстанских дорог будет отвечать технадзор

Власти Казахстана намерены ввести рейтинг технического надзора, который будет действовать при ремонте дорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор, в проведении качественных работ на проекте", - говорится в сообщении.

Власти разработают в рамках госпрограммы "Нурлыжол" систему оценки работы технадзора, который производит контроль строительства и ремонта автомобильных дорог, а также при помощи технических устройств контролирует соблюдение технологии устройства дорожной одежды, на автодорожных проектах в рамках госпрограммы "Нурлыжол", передает "Sputnik Казахстан".

Также будет внедрен механизм привлечения к персональной ответственности технадзора, в том числе законодательно закреплена ответственность в гарантийный период после ремонта дороги не только подрядной организации, но и технадзора, - сказано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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