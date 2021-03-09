Нефть по $70 может замедлить восстановление спроса

В то время как неожиданная отсрочка восстановления добычи ОПЕК+ привела к повышению стоимости нефти марки Brent до $70 за баррель, самые высокие цены за год могут замедлить восстановление мирового спроса, который картель по-прежнему считает хрупким. Как отмечает Oil Price, после неожиданного решения ОПЕК+ на прошлой неделе цены на нефть росли быстрее, чем прогнозировали многие эксперты всего неделю назад, поскольку рынок ожидает дефицита предложения на фоне восстановления спроса.

Нефть по цене $70 за баррель устраивает нефтяных быков, компании и зависимые от нефти бюджеты большинства производителей ОПЕК+. Но для стран-импортеров нефти, включая главных потребителей, Китай и Индию, новость не самая лучшая.

Более высокие цены на нефть окажут дополнительное инфляционное давление на экономику, восстанавливающуюся после пандемического спада, и спровоцируют подорожание многих товаров и услуг, включая авиабилеты и импортную продукцию в Соединенных Штатах, отмечает Дион Рабуин из Axios.

Результатом того, что ОПЕК+ оставит добычу практически без изменений в апреле, с небольшими исключениями для России и Казахстана в размере 150 000 баррелей в сутки, станут более высокие цены на бензин повсюду, от Соединенных Штатов до Индии.

Давление на стоимость бензина началось еще до того, как группа ОПЕК+ удивила рынок, не увеличив объемы добычи, а Саудовская Аравия сохранила дополнительное сокращение на уровне в миллион баррелей в сутки в апреле. Однако отсроченное смягчение сокращений со стороны альянса означает, что средняя цена за бензин в США составит $3 за галлон. Восстановление спроса на топливо в Соединенных Штатах, с одной стороны, и рост цен на нефть, с другой стороны, могут подтолкнуть средний показатель е еще большему росту, заявили в компании GasBuddy после заседания ОПЕК+. В последний раз средний показатель по стране достигал $3 за галлон в октябре 2014 года. Три года назад, в 2018 году, средний показатель приблизился к пороговому значению в $3, составив $2,97 за галлон.

”Продление сокращений производства поддерживает растущий дисбаланс между спросом и предложением и окажет большее давление на рост нефтяных цен, если мировой спрос будет восстанавливаться. Продолжение восстановления представляется вероятным, поскольку американские автомобилисты наполняют свои баки самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии. Я уверен на 70%, что средний показатель по стране достигнет $3 за галлон, уровня, невиданного с 2014 года, в первую очередь из-за противодействия ОПЕК увеличению добычи”, - сказал руководитель отдела нефтяного анализа в GasBuddy Патрик Де Хаан.

Согласно данным Pay with GasBuddy, спрос на бензин в США вырос в пятницу на 4,9% за неделю до самого высокого уровня с начала пандемии. Ежедневный спрос на бензин в США не падал с 20 февраля.

Потребители в Индии тоже удивились высоким ценам. Третий по величине импортер нефти в мире прямо предупредил ОПЕК+ о том, что неожиданное решение картеля может ”подорвать восстановление, основанное на потреблении, и в большей степени навредить потребителям”.

Индия и крупнейший в мире импортер нефти, Китай, - ключевые факторы роста мирового спроса, могут в ближайшие недели и месяцы замедлить закупки нефти, стоимость которой составляет $70 за баррель, потенциально подрывая восстановление спроса.

”Риск состоит в том, что более высокие цены замедлят предварительное восстановление мировой экономики. Но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз убежден, что ОПЕК+ должен следить за конкретными признаками роста спроса, прежде чем начинать увеличивать производство”, - сказала вице-президент сервиса Macro Oils в Wood Mackenzie Анн-Луиза Хиттл, комментируя решение ОПЕК+.

Ожидается, что высокие цены на нефть окажут сильное повышающее давление на инфляцию, которая может превысить целевые показатели ФРС и других монетарных институтов, принимающих решения в области денежно-кредитной политики во всем мире.

Сделав неожиданный шаг, фактический лидер ОПЕК и крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия делает ставку на то, чтобы получить более высокие доходы от нефти в краткосрочной перспективе, рассчитывая, что на этот раз американская сланцевая промышленность будет ориентироваться на более высокую прибыль, а не на добычу в отличие от предыдущих скачков цен на нефть за последние годы. ”Королевство может не рассчитать силы, если слишком долго будет придерживаться такой жесткой линии, - сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Самые высокие цены за 14 месяцев могут навредить восстановлению мирового спроса, хотя именно этот показатель саудовцы хотят значительно улучшить, прежде чем переходить к восстановлению добычи.