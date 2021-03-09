Армен Саркисян не торопится обращаться в Конституционный суд?

Никаких ограничений по срокам для обращения президента Армении Армена Саркисяна в Конституционный суд нет. Такое заявление распространила его администрация.

В ведомстве констатировали, что многие силы, политики и лица озвучивают различные комментарии, разъяснения и анализы по поводу сроков обращения президента в Конституционный суд.

"В результате муссирования этого вопроса возникает ложное мнение, что срок обращения истекает 9 марта, но оно необоснованно", - поясняется в заявлении.

В нем указано также, что Саркисян в ближайшее время направит в Конституционный суд запрос о соответствии Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", о чем уже говорилось ранее.

Возможное обжалование решения премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна в заявлении не упоминается.