Депутат Бабаджанян пожаловался на кризис в отношениях Армении и США

Депутат парламента Армении, член фракции "Просвещенная Армения" Арман Бабаджанян заявил о "кризисе" в отношениях Еревана и Вашингтона, об этом пишет газета "Аравот".

Напомнив о телефонном разговоре премьер-министра Никола Пашиняна с госсекретарем Энтони Блинкеном, депутат пояснил, что узнал "важные детали" беседы, не упомянутые в официальном релизе, и они, по его словам, "подтверждают, что армяно-американские отношения в настоящее время находятся в состоянии кризиса".

По мнению Бабаджаняна, поражение Армении во Второй Карабахской войне связано именно с неудачной внешней политикой, поэтому сейчас отношения РА и США нуждаются в перезагрузке, которая, однако, невозможна без "освобождения внешней политики" Армении "от российского господства".

Депутат выразил уверенность, что "союз с Россией" служит "тормозом для развития" страны, которая, убежден он, таким образом оказалась "заложником" отношений с Москвой.