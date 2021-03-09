В Евросоюзе призвали политические силы Грузии к диалогу

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился ко всем политическим силам в Грузии с призывом принять участие в конструктивном диалоге и достичь взаимосогласованного результата.

По его словам, ни одна страна не может развиваться в условиях продолжительного политического кризиса. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что грузинские политики несут ответственность перед народом за то, чтобы предложить стабильный политический контекст, в котором страна сможет восстановиться от пандемии коронавируса Covid-19, передает "Грузия Online".

"Мы призываем все политические силы вступить в диалог с президентом Мишелем в конструктивной манере и достичь взаимно согласованного результата, который отвечает интересам Грузии в стабильном, демократическом и ориентированном на реформы пути успешного завершения проевропейского пути", - отметил глава европейской дипломатии на пленарной сессии Европарламента.