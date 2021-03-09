Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу вылетел из Москвы в Баку

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшее время совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

По словам Клаара, он завершил поездку в "прохладную, но солнечную" российскую столицу и отправляется в Баку.

"С нетерпением жду содержательных встреч в Азербайджане", - сообщил он.

Сообщение Клаар сопроводил фотографией Храма Христа Спасителя.