Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу вылетел из Москвы в Баку
Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшее время совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
По словам Клаара, он завершил поездку в "прохладную, но солнечную" российскую столицу и отправляется в Баку.
"С нетерпением жду содержательных встреч в Азербайджане", - сообщил он.
Сообщение Клаар сопроводил фотографией Храма Христа Спасителя.
Вестник Кавказа
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