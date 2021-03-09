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Минэнерго США изменило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США изменило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2021 год с $53,2 до $60,67 за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации (EIA).

Также ведомство улучшило прогноз на среднюю цену Brent на 2022 год с $58,51 до $55,19 за баррель.

Кроме того, в отчете изменен прогноз средней цены нефть марки WTI на 2021 год с $50,21 до $57,24 за баррель, а на 2022 год - с $51,56 до $54,75.

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Вестник Кавказа

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