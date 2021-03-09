Минэнерго США изменило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2021 год с $53,2 до $60,67 за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации (EIA).

Также ведомство улучшило прогноз на среднюю цену Brent на 2022 год с $58,51 до $55,19 за баррель.

Кроме того, в отчете изменен прогноз средней цены нефть марки WTI на 2021 год с $50,21 до $57,24 за баррель, а на 2022 год - с $51,56 до $54,75.