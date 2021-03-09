США ввели санкции против следователей иранского КСИР

Вашингтон вводит визовые санкции против двух следователей Корпуса стражей исламской революции Ирана, такое заявление госсекретаря Энтони Блинкена распространила сегодня пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, речь идет об Али Хемматиане и Масуде Сафдари, которые, по данным США, причастны "к серьезным нарушениям прав человека, в том числе пыткам".

"Данным лицам и членам их семей запрещается въезд на территорию США", - цитирует главу американской дипломатии ТАСС.

Кроме того, Блинкен сообщил, что Америка и ее союзники будут и далее "привлекать к ответственности" лиц, участвующих в нарушении прав человека.