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США ввели санкции против следователей иранского КСИР

США ввели санкции против следователей иранского КСИР

Вашингтон вводит визовые санкции против двух следователей Корпуса стражей исламской революции Ирана, такое заявление госсекретаря Энтони Блинкена распространила сегодня пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, речь идет об Али Хемматиане и Масуде Сафдари, которые, по данным США, причастны "к серьезным нарушениям прав человека, в том числе пыткам".

"Данным лицам и членам их семей запрещается въезд на территорию США", - цитирует главу американской дипломатии ТАСС.

Кроме того, Блинкен сообщил, что Америка и ее союзники будут и далее "привлекать к ответственности" лиц, участвующих в нарушении прав человека.

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