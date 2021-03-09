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В Алматы снимают индийскую комедию

В Алматы снимают индийскую комедию

В Алматы и Алматинской области проходят съемки продолжения романтической комедии Gaalipata.

"Это далеко не первый мой фильм. Для каждой картины я стараюсь выбирать самые красивые места. В Казахстане очень много таких локаций. А самое главное, все они близко расположены друг к другу", - поделился режиссер фильма Йогарадж Бхат, передает телеканал 24.kz.

В центре сюжета комедии будет история трех друзей, которые одновременно влюбляются в молодых девушек. Съемки проходят на Чарынском каньоне, горнолыжном курорте Шымбулак и в Парке 28 панфиловцев.

Фильм Gaalipata-2 готов на 70%. Ожидается, что в прокат он выйдет в конце лета.

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Вестник Кавказа

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