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Изобретательный убийца едва не лишил жизни пожилого селянина в Армении

Изобретательный убийца едва не лишил жизни пожилого селянина в Армении

Покушение на убийство было совершено в селе Малишка Вайоцдзорской области, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Накануне в 13:47 из медцентра Ехегнадзора в полицию поступил сигнал о том, что в больницу со множественными осколочными ранениями груди и конечностей привезли местного жителя 1959 г.р.

Пострадавший рассказал, что в 13:00 он попытался приподнять прицеп своего автомобиля ВАЗ-2107, в результате взорвалаь установленная под ним граната, пишет Sputnik Армения.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый, пытаясь убить 61-летнего мужчину, в период с 5 по 8 марта установил гранату неизвестного типа на рычаге прицепа. Она взорвалась, когда прицеп подсоединяли к машине.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.34-104 (покушение на убийство), ч.1 ст.235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении.

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