Битаров провел личный прием жителей Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел личный прием граждан по личным вопросам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Он прошел в деловой атмосфере. Жители обращались не только с вопросами, но и с предложениями сделать жизнь в районах республики лучше", - сказал руководитель региона.

По его словам, людям нужны новые качественные дороги, школы, детские сады, амбулатории, дома культуры. "Не остались в стороне проблемы социального обеспечения", - добавил Битаров.

В общей сложности со своими проблемами к главе Северной Осетии обратились 18 человек. По словам Битарова, все обращения взяты на контроль, решения по ним будут приняты уже в ближайшее время.