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Битаров провел личный прием жителей Северной Осетии

Битаров провел личный прием жителей Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел личный прием граждан по личным вопросам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Он прошел в деловой атмосфере. Жители обращались не только с вопросами, но и с предложениями сделать жизнь в районах республики лучше", - сказал руководитель региона.

По его словам, людям нужны новые качественные дороги, школы, детские сады, амбулатории, дома культуры. "Не остались в стороне проблемы социального обеспечения", - добавил Битаров.

В общей сложности со своими проблемами к главе Северной Осетии обратились 18 человек. По словам Битарова, все обращения взяты на контроль, решения по ним будут приняты уже в ближайшее время.

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