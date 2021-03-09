Каладзе не собирается покидать "Грузинскую мечту" и уходить в отставку

Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг слухи о том, что он собирается подать в отставку и покинуть правящую партию "Грузинская мечта".

"Я уже не раз делал заявления, что это неправильная информация. Распространение лжи уже стало целенаправленным", - сказал градоначальник, отвечая на вопросы журналистов.

Каладзе также сообщил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли он баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих осенью 2021 года местных выборах.

"В ближайшем будущем, когда настанет время, вы все узнаете и по поводу того, приму ли я участие в выборах. Я никогда не делал что-то тайно или втихомолку. Все будет ясно, когда настанет время. У всего свое время. Сегодня рано говорить об этом, не надо спешить", - цитирует его "Грузия Online".