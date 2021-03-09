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Новый университет появится в Азербайджане

Новый университет появится в Азербайджане

В Шеки на базе городского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета заработает Шекинский государственный университет, об этом сообщают СМИ.

По их данным, для создания нового образовательного учреждения уже направлено обращение в соответствующую структуру.

На сегодня в Шекинском филиале готовятся кадры по восьми специальностям, ежегодно туда поступает примерно 270-280 студентов. В общей же сложности в филиале обучается около тысячи студентов.

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Вестник Кавказа

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