Новый университет появится в Азербайджане

В Шеки на базе городского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета заработает Шекинский государственный университет, об этом сообщают СМИ.

По их данным, для создания нового образовательного учреждения уже направлено обращение в соответствующую структуру.

На сегодня в Шекинском филиале готовятся кадры по восьми специальностям, ежегодно туда поступает примерно 270-280 студентов. В общей же сложности в филиале обучается около тысячи студентов.