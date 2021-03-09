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В США повысили прогноз по суточной нефтедобыче в 2021 году

В США повысили прогноз по суточной нефтедобыче в 2021 году

Минэнерго США повысило прогноз суточной нефтедобычи в стране в 2021 году на 100 тыс баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличились до 12 млн баррелей в сутки (рост на 500 тыс баррелей).

Напомним, в феврале 2021 года добыча нефти в США упала на рекордные в истории 3,5 млн баррелей в сутки из-за заморозков, остановивших работу скважин.

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Вестник Кавказа

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