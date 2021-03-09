Жителей Пятигорска временно оставят без воды

В среду, 10 марта, часть Пятигорска временно останется без воды из-за ремонтных работ, которые будут проводиться в поселке "Энергетик" по улице Подстанционная, 13 А.

Подача воды будет приостановлена с 9:30 до 17:00. В это время специалисты будут выполнять работы по замене стальной трубы диаметром 200 мм.

Под временное отключение попадет ряд социально значимых объектов. Среди них средняя школа №28, детсад №29 и детский бассейн "Дельфин".

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами. Заявки при необходимости следует оставлять по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.