Кадыров рассказал об отправке росгвардейцев из Чечни на учения в Арктику

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля.

"Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика", - поведал руководитель региона.

Он отметил, что инструкторы Российского университета спецназа (РУС) в Чечне обладают большим опытом и навыками, поэтому их привлекают для проведения учений чаще других специалистов из регионов страны."Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике - без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС, который готовит спецподразделения", - сказал Кадыров.

"Президент озвучил - надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность, где бы то ни было", - цитирует руководителя региона РИА Новости.

Масштабные учения "Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время" пройдут с 30 марта по 6 апреля. Возглавить и провести их поручено Даниилу Мартынову. Всего в них будет задействовано 250 человек.