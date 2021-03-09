Зачинщиков массовой драки на турнире по дзюдо в Каспийске наказали дисквалификацией

Зачинщики драки на соревнованиях по дзюдо в Каспийске (Дагестан) дисквалифицированы на два года, рассказали в пресс-службе Федерации дзюдо РФ.

Инцидент произошел 27 февраля на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет. В массовой драке приняли участие в том числе спортсмены, выступающие за сборную хозяев и команду Северной Осетии.

"Решением дисциплинарной комиссии ФДР от 9 марта 2021 года Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой "за нарушение основ и правил дзюдо", - цитирует сообщение федерации ТАСС.

Помимо этого, на время разбирательства от состязаний отстранены спортсмены, входившие в сборные Дагестана и Северной Осетии на первенстве.

В федерации добавили, что отдельно будет принято решение по мерам ответственности, которые понесут Федерация дзюдо РД как организатор турнира и его главный судья.