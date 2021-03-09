ООН: холодный февраль не означает прекращения потепления климата

Более холодный, чем обычно, февраль в ряде районов мира не говорит о прекращении долгосрочной тенденции к потеплению климата, заявила Клэр Нюллис - официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН.

"Рекорды холода становятся более редкими, и это контрастирует с рекордами жары и волнами тепла. Мы ожидаем продолжения этой тенденции (к потеплению)", - цитирует ее ТАСС.

Представитель ВМО указала, что в целом февраль текущего года приблизился к средним значениям 1991-2020 годов, но он был на 0,26 градуса Цельсия теплее, в 1981-2010 годах. "Это самая холодная аномалия за месяц за минувшие почти шесть лет", - добавила она.

Нюллис обратила внимание на тот факт, что в земной атмосфере продолжает увеличиваться концентрация парниковых газов.