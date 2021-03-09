Армянская оппозиция готова на сделку с Пашиняном?

Армянский оппозиционер, координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян предложил сделку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Ее условия активист озвучил на акции протеста у здания Национального собрания, участники которой заблокировали входы и выходы в него.

Сагателян сообщил, что если до полудня завтрашнего дня глава правительства придет в парламент и подаст в отставку, то тогда оппозиция примет его предложение о досрочных выборах, передает Sputnik Армения.

Сам Сагателян признает, что такой вариант развития событий маловероятен, но оппозиционер готов организовать коридор, по которому премьер мог бы войти внутрь.

Активист заверил, что оппозиционеры собираются ночевать вокруг НС, чтобы не пропустить в здание депутатов блока "Мой шаг", пока те не решатся выразить импичмент Пашиняну.