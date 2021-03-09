Абубакар Нурмагомедов узнал, с кем проведет следующий бой в UFC

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, узнал имя следующего соперника.

Им станет американский боец MMA Джаред Гуден. Бой пройдет на турнире UFC 260, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 27 на 28 марта мск.

Напомним, 31-летний Абубакар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Контракт с UFC россиянин заключил весной 2019 года.