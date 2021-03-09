Перед канцелярией правительства в Тбилиси прошла акция за отставку Гарибашвили

В Тбилиси перед зданием канцелярии правительства Грузии прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Организатором акции протеста выступило движение "За Грузию".

"Мы протестуем против распространенных записей, в которых весь государственный аппарат, включая премьер-министра, сосредоточен на наказании молодых людей, критикующих Беру Иванишвили", - заявил член движения "За Грузию" Александр Куправа.

Он также подчеркнул, что государством в Грузии руководит криминальная группировка, поэтому этих людей следует отстранить от власти. "Кто будет премьер-министром в этой системе, не имеет решающего значения, но символически важно, чтобы Гарибашвили покинул должность", - цитирует Куправа "Грузия Online".

Участники акции оставили в канцелярии правительства письма с требованием отставки премьера.