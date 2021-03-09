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Контроль за соблюдением карантина ужесточат в Алматы

Контроль за соблюдением карантина ужесточат в Алматы

Отслеживать соблюдение карантинных мер будут строже в двух районах Алматы. Такое решение было принято на онлайн-совещании, проведенном заместителем городского акима Ержаном Бабакумаровым совместно с главным государственным санврачом Жандарбеком Бекшиным при участии руководителей управлений города и районных акиматов.

В ходе совещания замакима обратил внимание на недоработки, наблюдающиеся в области оперативного выявления и пресечения фактов нарушения карантина.

В связи с ростом заболеваемости в Бостандыкском и Медеуском районах Алматы дано поручение увеличить число мониторинговых групп.

Кроме того, Бабакумаров поручил усилить работу, в первую очередь в отношении злостных нарушителей карантина.

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Вестник Кавказа

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