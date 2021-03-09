Книгу о грузинской женской поэзии презентовали во Франции

Сборник произведений более десятка грузинских поэтесс выпустили для франкоязычных читателей в Европе и Канаде.

Книга под названием I Am Numerous, на страницах которой собрано более 60 стихотворений 15 поэтесс, уже издана во Франции.

Читатели ряда европейских стран, а также Канады смогут прочитать стихи о "женской жизни, переживаниях, радостях и трудностях", говорится в резюме антологии, переведенной на французский язык Бачаной Чабрадзе и опубликованной изданием Linventaire.

Книга, являющаяся результатом инициативы министерства культуры и Дома писателей Грузии, знакомит читателей с произведениями Лии Стуруа, Майи Саришвили, Элы Гочиашвили, Русудан Каишаури, Дианы Анфимиади, Эки Кеванишвили, Лии Ликокели, Лелы Цуцкиридзе, Ирмы Шиолашвили, Като Джавахишвили, Лелы Самниашвили, Мариам Циклаури, Нато Ингороква, Нино Садгобелашвили и Теи Топурия.