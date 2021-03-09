На Кубани арестовали полицейского, совершившего ДТП с двумя жертвами

Тихорецкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал на два месяца сотрудника полиции, обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Суд принял во внимание и согласился, что фигурант может воспрепятствовать следствию по делу и заключил его под стражу до 8 мая 2021 года.

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю сообщили, что 7 марта в городе Тихорецке обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на своей машине Opel Vectra значительно превышая разрешенную скорость. На одном из перекрестков он въехал в автомобиль Lada Samara под управлением 44-летнего мужчины.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Также пострадали находившиеся с ними в машине 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, их доставили в больницу.