Nord Stream 2 AG подал скорректированный график прокладки второй нитки "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG расписание прокладки его второй нитки в исключительной экономической зоне королевства, что служит условием продолжения проекта. Об этом рассказали в ведомстве.

"Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А "Северного потока-2", - приводит слова главы пресс-службы Туре Фалбе-Ханссона ТАСС.

В агентстве добавили, что перед стартом работ Nord Stream 2 AG должна направить ДЭА скорректированный график, его утверждения не требуется.