Полковник и майор вымогали полмиллиона рублей за лекарство в Северной Осетии

Полковнику и майору полиции в Северной Осетии предъявлено обвинение в вымогательстве взятки, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

В нем говорится, что начальник отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, 40-летнему полковнику полиции, и оперуполномоченному того же отделения, 37-летнему майору полиции предъявлено обвинение в вымогательстве взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п "а", "б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ.

Как установило следствие, 15 декабря прошлого года во Владикавказе обвиняемые во время оперативно-розыскных мероприятий нашли в квартире местной жительницы 24 таблетки лекарства "Лирика", хранение которого не влечет за собой уголовной ответственности. Тем не менее, злоумышленники через посредника потребовали от нее взятку в размере полмиллиона рублей за смягчение уголовного преследования и неразглашение порочащих ее сведений ее работодателю. В связи с их незаконными действиями женщина обратилась с заявлением в УФСБ России по Северной Осетии.

"18.12.2020 примерно в 18 часов 25 минут при получении 500 тыс рублей, один из обвиняемых был задержан сотрудниками регионального УФСБ, через некоторое время задержали и другого обвиняемого. По ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключении под стражу, и им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - пояснили в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.