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МИД России оценил приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова

МИД России оценил приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Россия удовлетворена вынесением приговора по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении министерства иностранных дел России.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - сказано в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что РФ рассчитывает получить от Турции сведения о непосредственных заказчиках и организаторах убийства Андрея Карлова.

"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", - пояснили в МИД.

Ранее сегодня суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве посла в России в Турции Андрея Карлова. Пятеро из 28 обвиняемых получили пожизненные сроки, еще девятерых приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Кроме того, пятерых человек оправдали. Девять обвиняемых по-прежнему находятся в розыске.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Фетхулле Гюлену, главе запрещенной в Турции организации FETO. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

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Вестник Кавказа

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