МИД России оценил приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Россия удовлетворена вынесением приговора по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении министерства иностранных дел России.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - сказано в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что РФ рассчитывает получить от Турции сведения о непосредственных заказчиках и организаторах убийства Андрея Карлова.

"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", - пояснили в МИД.

Ранее сегодня суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве посла в России в Турции Андрея Карлова. Пятеро из 28 обвиняемых получили пожизненные сроки, еще девятерых приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Кроме того, пятерых человек оправдали. Девять обвиняемых по-прежнему находятся в розыске.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Фетхулле Гюлену, главе запрещенной в Турции организации FETO. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.