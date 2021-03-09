В Евросовете рассказали о лидерстве Евросоюза в борьбе с коронавирусом

Европейский союз - лидер по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом говорится в распространенном заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Я поражаюсь, когда слышу, что Европу обвиняют в недостаточной солидарности… С самого начала Европа активно выступала за международные усилия и поддерживала принцип, согласно которому вакцины должны быть доступны во всем мире", - поведал глава Евросовета.

Он напомнил, что Евросоюз запустил международную инициативу COVAX, целью которой является обеспечение вакцинами наименее благополучных стран. ЕС и государства-члены выделили на эти цели 2,27 млрд евро, обеспечив четверть финансирования программы.

Мишель также рассказал, что ЕС заказал более 2 млрд доз, то есть в два с лишним раза больше, чем необходимо для вакцинации европейского населения. "Избыток будет передан нашим партнерам и наименее благополучным странам мира, что позволит вакцинировать сотни миллионов человек", - уточнил он.

Помимо этого, он сообщил, что ЕС поможет наиболее важным своим партнерам, в частности, участникам программы Восточного партнерства: Грузии, Молдавии и Украине, а также Латинской Америке и Африке.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 117 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 342 474 случая заражения.