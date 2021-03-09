Очередной скандал в ЮНЕСКО связан с защитой культурного наследия в Нагорном Карабахе

ЮНЕСКО призвана укреплять основы прочного мира в области образования, науки и культуры, в частности путем включения в Список всемирного наследия культурных и природных объектов, однако в последние годы роль организации в этом процессе не так очевидна. Бывший азербайджанский депутат и эксперт по вопросам международных отношений и политической экономики Джейхун Османлы в статье для EU Today пишет, что ЮНЕСКО оказывалась в центре внимания из-за разногласий, которые привели к выходу США и Израиля из этого специализированного учреждения ООН. США призывали к проведению в ЮНЕСКО "фундаментальных реформ", а Израиль обвинил организацию в искажении истории.

Еще один скандал сейчас разгорается на Южном Кавказе, где ЮНЕСКО стала ареной дипломатических разногласий после завершения войны в Нагорном Карабахе. Несмотря на международное признание Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов частью Азербайджана, эти территории находились под оккупацией ВС Армении на протяжении 30 лет. После ожесточенных боевых действий, вспыхнувших в конце сентября прошлого года, по условиям трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября Азербайджаном, Арменией и Россией, значительная часть Нагорного Карабаха была возвращена под контроль Азербайджана. Однако азербайджанцы с трудом узнают города и районы, освобожденные от армянской оккупации несколько месяцев назад.

Мечети, святыни и другие исторические памятники в большинстве побывавших под оккупацией городов были либо превращены в хлева, либо полностью разрушены оккупантами. Даже древние албанские храмы подверглись разрушению и вандализму.

Уже после первой войны в Нагорном Карабахе в 1990-х как мечети, памятники, музеи, художественные галереи, библиотеки, музыкальные школы и театры, были заброшены и даже уничтожались. В первую очередь это относится к полностью разрушенному городу Агдам. Британский писатель Джордж Митчелл, ставший свидетелем разрушений во время визита в Агдамский район в 2014 году, назвал Агдам "городом-призраком" и "Хиросимой Кавказа". Тем не менее неоднократные призывы Азербайджана направить международную миссию для расследования фактов разрушения материально-культурного наследия на оккупированных территориях игнорировалась международным сообществом в течение 30 лет, и до сих пор ни одна миссия ЮНЕСКО не была направлена в Нагорный Карабах из-за оппозиции со стороны Армении.

Удивительно, что недавно в ЮНЕСКО вспомнили о своей миссии по защите культурного наследия в соответствии с Конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В пресс-релизе от 20 ноября 2020 года организация предложила провести независимую экспертную миссию на местах для составления предварительной инвентаризации наиболее значимых культурных ценностей в ответ на призывы Армении.

Соответственно, в Министерстве иностранных дел Азербайджана призвали ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе, призвав к объективности. Следует отметить, что с момента принятия Конвенции 1954 года миссии ЮНЕСКО не проводились ни в одной части мира, несмотря на многочисленные сообщения о разрушениях и вандализме.

После прекращения огня сторонники оккупации сжигали дома, снимали кресты и колокола с храмов и монастырей, устанавливали мины вокруг исторических и культурных памятников и увозили из Нагорного Карабаха как знаменитые ковры. В Баку же пообещали защитить культурное и религиозное наследие на территориях Карабаха, подтверждая репутацию Азербайджана как светской и мультикультурной страны.

В Азербайджане были восстановлены десятки церквей, в том числе армянская, лютеранская и русская православные церкви в Баку, а также многочисленные синагоги в других азербайджанских городах, кроме того была оказана поддержка в восстановлении церквей во Франции, Ватикане, России, Венгрии и других странах.

Азербайджан известен своей религиозной толерантностью. Хотя более 90% населения страны составляют мусульмане, религиозные меньшинства чувствуют свою причастность и ценность для общества. Например, Красная слобода в Губе - одно из крупнейших еврейских поселений за пределами Израиля. Евреи ходят по улицам не сталкиваются с какой-либо дискриминацией. Это контрастирует с некоторыми европейскими странами, такими как Франция, в столице которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, где обсуждается ограничение использования религиозных символов в общественных местах.

Непонятно, почему относительно защиты культурного наследия ЮНЕСКО встала на сторону оккупантов и применила практику двойных стандартов. Ставит ли организация одно культурное и религиозное наследие выше другого? Находится ли она под влиянием той или иной диаспоры? Боится ли она репутационных рисков, связанных с агрессивными кампаниями в социальных сетях? Как бы то ни было, недавние инициативы ЮНЕСКО кажутся тщетными. Если в международной организации серьезно относятся к выполнению своей миссии по защите культурного наследия, им необходимо восстановить репутацию беспристрастного и независимого игрока на мировой арене. В противном случае ЮНЕСКО рискует оказаться в центре новых скандалов.