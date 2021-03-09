Гарибашвили обсудил политические процессы в Грузии с послом США

Состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашивили и посла США в Грузии Келли Дэгнан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

В рамках беседы стороны обсудили политические процессе в стране.

"У США и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим скорейшей деэскалации политического кризиса, чтобы Грузия вернулась к другим вызовам, стоящим перед ней, в том числе к восстановлению экономики", - поведала дипломат.

Дэгнан также отметила, что США продолжат оказывать поддержку Грузии, чтобы страна смогла запустить экономику, отреагировать на новую пандемию коронавируса Covid-19 и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности, передает "Грузия Online".