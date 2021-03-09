Саркисян сдался: "Вопрос об отставке главы Генштаба решит Пашинян"

Президент Армении Армен Саркисян отказался участвовать в решении вопроса об отставке начальника Генерального штаба ВС РА Оника Гаспаряна. Об этом говорится в ответе его администрации на запрос председателя Палаты адвокатов страны Ары Зограбяна.

"Вопрос об увольнении начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна находится в компетенции и усмотрении премьер-министра, как с точки зрения юридических процедур, так и с точки зрения конституционной ответственности и политических последствий", - цитирует документ Sputnik Армения.

Его авторы напомнили, что Армен Саркисян ранее не подписал указ об увольнении Гаспаряна и попросил Конституционный суд оценить соответствие основному закону поправок, внесенных еще в 2018 году в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего". Кроме того, отмечено в ответе, он надеется, что КС раскроет правовую сторону вопроса и поможет урегулировать политический кризис в стране.

В администрации Саркисяна подчеркнули, что приоритеты его деятельности на посту президента - это обеспечение безопасности и стабильности Армении, а также решение проблем, существующих в армии.