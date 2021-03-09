Греция намерена открыться для российских туристов с середины мая

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция намерена открыть "туристические ворота" к 14 мая.

По его словам, это произойдет, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Обращаясь к потенциальным туристам, министр отметил, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. В этом контексте туристы должны отвечать следующим трем условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19.

Министр поведал, что все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в 2020 году, однако в связи с появлением экспресс-теста приезжающим больше не потребуется временная изоляция на 24 часа в ожидании результата анализов. В этом году диагноз будет поставлен незамедлительно, а в случае необходимости турист переведен в соответствующее учреждение, сообщил Теохарис. Все расходы при этом берет на себя греческое государство, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.

Глава Минтуризма также акцентировал внимание на том, что в Греции продолжают действовать санитарные правила, которые касаются как жителей страны, так и туристов. "Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 117 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В Греции выявлены 206 281 случаев заражения Covid-19. Справились с болезнью 93 764 жителя страны, умерли - 6797.