Манукян призвал митингующих заблокировать армянский парламент

Лидер "Движения за спасение родины" Вазген Манукян сегодня вечером на митинге на проспекте Баграмяна призвал оппозиционных активистов перекрыть все входы в здание Национального собрания Армении, передают СМИ.

"Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников", - приводит его слова ТАСС.

Участники акции протеста предпринимают попытки заблокировать входы в здание, правоохранители препятствуют этому, в результате время от времени вспыхивают потасовки между митингующими и полицией.