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Манукян призвал митингующих заблокировать армянский парламент

Манукян призвал митингующих заблокировать армянский парламент

Лидер "Движения за спасение родины" Вазген Манукян сегодня вечером на митинге на проспекте Баграмяна призвал оппозиционных активистов перекрыть все входы в здание Национального собрания Армении, передают СМИ.

"Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников", - приводит его слова ТАСС.

Участники акции протеста предпринимают попытки заблокировать входы в здание, правоохранители препятствуют этому, в результате время от времени вспыхивают потасовки между митингующими и полицией.

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Вестник Кавказа

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