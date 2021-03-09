Темрезов вручил госнаграды заслуженным женщинам Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии получили государственные награды и почетные звания около 30 женщин, добившиеся значительных успехов в разных сферах деятельности. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Объединяет их не только любовь и трепетное отношение к своему делу, но и тот особый вклад, которые они своим кропотливым каждодневным трудом вносят в развитие нашей республики ", - написал руководитель региона.

Темрезов подчеркнул, что особое внимание было уделено работникам здравоохранения - главным героям 2020 года. Также госнаграды и почетные звания получили представительницы сферы образования, государственной и муниципальной службы, сельского хозяйства, права и культуры.