Генштаб Армении опроверг публикации о планах Гаспаряна вывести народ на улицы

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опроверг опубликованные в прессе сообщения о якобы желании его главы Оника Гаспаряна вывести армию на улицы Еревана.

В заявлении ГШ такие публикации названы ложью и манипуляцией.

"Мы строго осуждаем такую манеру действий, призываем СМИ отказаться от работы в духе "по дошедшим до нас сведениям" и не поддаваться на разного рода провокации", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

В Генштабе заверили, что уже направили в Генпрокуратуру обращение по факту статьи в газете "Жаманак" "Приказу не подчинились: что хотел сделать Оник Гаспарян?", чтобы материал проверили на предмет состава преступления, в случае выявления которого может быть возбуждено уголовное дело.