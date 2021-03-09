Генштаб Армении опроверг публикации о планах Гаспаряна вывести народ на улицы
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опроверг опубликованные в прессе сообщения о якобы желании его главы Оника Гаспаряна вывести армию на улицы Еревана.
В заявлении ГШ такие публикации названы ложью и манипуляцией.
"Мы строго осуждаем такую манеру действий, призываем СМИ отказаться от работы в духе "по дошедшим до нас сведениям" и не поддаваться на разного рода провокации", - цитирует сообщение Sputnik Армения.
В Генштабе заверили, что уже направили в Генпрокуратуру обращение по факту статьи в газете "Жаманак" "Приказу не подчинились: что хотел сделать Оник Гаспарян?", чтобы материал проверили на предмет состава преступления, в случае выявления которого может быть возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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