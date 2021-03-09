Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве посла в России в Турции Андрея Карлова.

Пятеро из 28 обвиняемых получили пожизненные сроки, еще девятерых приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Кроме того, пятерых человек оправдали.

Девять обвиняемых по-прежнему находятся в розыске.

По словам одного из адвокатов, защита собирается обжаловать приговоры, процедура может затянуться на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Фетхулле Гюлену, главе запрещенной в Турции организации FETO. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.