Более 6 тыс мин и 1,6 тыс НБП нашли на прифронтовых территориях Азербайджана

Азербайджанское агентство по разминированию с 27 сентября прошлого года на основании 2,3 тыс сигналов и вызовов выполнило 1,8 тыс оперативных и экстренных выездов. Об этом сказано в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Как следует из документа, специалисты агентства осмотрели дома и приусадебные участки в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском, Джкбраильском, Геранбойском, Гейгельском, Нафталанском, Кюрдамирском, Физулинском, Тертерском, Товузском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском, Хызинском, Ходжавендском, Огузском, Габалинском районах, а также в городах Гянджа и Мингячевир, зоны вокруг Мингячевирской ТЭС, Южнокавказского трубопровода. Кроме того, сотрудники агентства проверяли посевные площади и пастбища, обочины дорог, лесные массивы, а также школы.

В результате они нашли 1,6 тыс неразорвавшихся боеприпасов, 4,5 тыс противопехотных и 1,4 тыс противотанковых мин, 1,9 тыс запалов для противотанковых мин, 77 детонаторов, 1,4 тыс бомб, 21 тыс патронов разного калибра, две газовые гранаты, шесть килограммов пороха, 275 кг пластичного взрывчатого вещества, 150 кг обычной взрывчатки, содержащей нитрат аммония, 17 метрологических радиопеленгаторов, применяемых в военных целях, семь обезвреженных БПЛА, две ракетные схемы, а также 1,9 тыс неразорвавшихся частей ракет.