Александр Седов: не перестаю восхищаться Баку!

Генеральный директор музея Востока, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, один из ведущих отечественных специалистов в области древней истории, археологии и нумизматики стран Ближнего Востока и Центральной Азии Александр Седов рассказал о том, что значит быть директором музея, а также о Востоке в своей жизни.

00.14 - Что значит быть директором музея?

02.01 - Что включает в себя музей Востока?

03.35 - Что входит в собрание музея Востока?

06.10 - Есть ли культурная граница между Востоком и Западом?

09.41 - О глобализации культуры

11.40 - Александр Седов о семье и детстве

13.36 - Кавказ - это Восток или Запад?

16.36 - О культуре "Бакинства"

17.21 - Александр Седов о Баку

19.48 - Александр Седов о любимых местах на Востоке