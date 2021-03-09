Почти 30 воинских захоронений отреставрируют на Кубани к 9 мая

В 2021 году в Краснодарском крае планируется реконструировать 27 воинских захоронений, ремонт пройдет в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

Из бюджета на эти цели выделили более 32 млн рублей.

"В 2021 году на Кубани восстановят 27 памятников военной истории. Около трех тысяч имен погибших при защите Отечества нанесут на мемориальные сооружения воинских захоронений, расположенных на территории 23 городов и районов", - поделился вице-губернатор региона Александр Трембицкий, пишут "Кубанские новости".

Реставрация ждет мемориалы в Новороссийске, Темрюке, Апшеронском, Крымском, Белореченском и других районах края.

Завершить все восстановительные работы планируется к 9 мая.