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МИД Германии выступил за укрепление отношений с Россией

МИД Германии выступил за укрепление отношений с Россией

Германия готова укрепить гражданские обмены с Россией, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас на брифинге после встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

"Мы устраиваем в этом году в России так называемый год Германии со множеством культурных, экономических и научных мероприятий, потому что у нас есть большая потребность улучшить и углубить контакты между гражданскими обществами", - отметил он.

"Даже во времена, когда у правительств есть сложности друг с другом, как, наверное, сейчас, нужно работать над тем, чтобы устранить эти проблемы и вернуться к конструктивным отношениям. При этом мы будем всегда пытаться сделать более интенсивным обмен между гражданскими обществами", - добавил он.

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Вестник Кавказа

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