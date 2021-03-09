Италия намерена производить "Спутник V" даже без одобрения ЕМА

Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани сообщил, что производство российской вакцины возможно в Италии и без сертификации Европейского агентства лекарственных средств EMA.

"Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна", - поделился он с ТАСС.

Итало-Российская торговая палата подписала договора о сотрудничестве с РФПИ для производства вакцины "Спутник V" в Италии. Вакцины начнут производить с июля на заводе Adienne Pharma&Biotech в Капонаго, Ломбардия.