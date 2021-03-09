Алексей Фененко: вместо переворота Пашиняну устроят бойкот

Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, чьи полномочия завершились в эту минуту в связи с увольнением его премьер-министром Николом Пашиняном, не станет устраивать в республике военный переворот, но и не подчинится правительству, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, говоря о перспективах вмешательства военных в политический кризис в Армении.

Напомним, что две недели назад в Армении было опубликовано интервью Никола Пашиняна, в котором тот попытался ответить на претензии, высказанные экс-президентом, одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна, однако вместо это устроил армяно-российский скандал, заявив, что купленные в РФ "Искандеры" "не взрываются или взрываются на 10%". Один из заместителей главы Генштаба ВС РА Тиран Хачатрян посмеялся над этими словами премьера, и Пашинян уволил его 24 февраля, указ главы правительства немедленно подписал президент Армен Саркисян.

На следующий день большая часть Генштаба во главе с его руководителем Оником Гаспаряном подписало заявление с требованием отставки Никола Пашиняна. Тот объявил, что военные пытаются устроить государственный переворот и отправил в отставку Гаспаряна, однако этот указ Армен Саркисян подписывать уже не стал. Оппозиция, горячо поддержав армию, призвала военных применить силу, экс-президент, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян прямо сказал, что Армении военный переворот может пойти на пользу. Однако военные никаких действий не предприняли, Саркисян не стал налагать вето на указ Пашиняна, и сегодня в 17:00 по московскому времени Оник Гаспарян по закону утратил полномочия.

По оценке Алексея Фененко, в ближайшей перспективе ситуация будет развиваться неоднозначно: несмотря на юридическое отсутствие полномочий, Гаспарян продолжен исполнять обязанности главы Генштаба, но танки в Ереван вводить не станет. "Я полагаю, что он откажется подчиняться законодательству, однако вряд ли пойдет на военный переворот. Скорее всего, создастся некоторое неопределенное безвластие в армейском руководстве: заблокировавшись с президентом Армении, Гаспарян будет доказывать Пашиняну, что его приказы ничего не значат", - ожидает эксперт.

Таким образом, при подкреплении оппозиционных акций протеста армия и Армен Саркисян будут склонять Никола Пашиняна к отставке. "Конечная цель президента Армении и военных – убедить Пашиняна уйти добровольно, показать ему, что его никто не собирается слушать, поставить его в позицию премьера, чьи указы не выполняются и не соблюдаются, то есть продемонстрировать, что ни народ, ни армия не с ним, и ему лучше просто уйти", - пояснил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.

На взгляд политолога, противостоящие Пашиняну силы готовы на максимально мягкие условия его отставки. "Не исключаю, что Пашиняну будет предложена некая закулисная сделка из Администрации президента: ему прощают все его неудачи, забывают обо всех обвинениях, а он тихо и постепенно уходит в отставку. Но оппозиция, рассчитывающая на такой сценарий, не учитывает, что Пашинян – человек достаточно пассионарный, у него есть сторонники и способности организовывать акции в свою поддержку, как это было 25 февраля и 1 марта. А это уже может вылиться в уличные столкновения с оппозиционерами", - обратил внимание Алексей Фененко.

Тому, что армия ограничилась одним лишь заявлением с требованием отставки Никола Пашиняна, но не стала применять силу для его свержения, есть объяснение. "Пашинян недаром два года проводил чистки силовых структур Армении, включая армию, ему удалось частично сменить командный состав и посадить на руководящие посты относительно верных ему людей. Если бы он этого не сделал, то давно бы уже лишился премьерской должности. Возможно, что истоком текущей интриги является как раз желание Пашиняна через новую провокацию зачистить оставшийся слой высших офицеров, недовольных его поведением, и посадить на их места своих людей", - заключил он.