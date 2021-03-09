Минпромторг оценил ситуацию с ценами на товары

Ситуация с ценами на товары по группе мониторинга Минпромторга в настоящее время оценивается как стабильная. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов

"Пока на сегодняшний день у нас все стабильно, но с учетом нынешнего распоряжения будем внимательно смотреть группы товаров, которые там прописаны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что в этом году с 6 по 8 марта россияне потратили на цветы и сладости около 530 млн рублей, на 30% больше, чем в 2020 году.